ياسمين عبدالعزيز بعد انتهاء ونحب تاني ليه: مشاعرك أغلى من أي حسابات

احتفلت الفنانة ياسمين العزيز بانتهاء عرض مسلسها الجديد "ونحب تاني ليه"، بزواجها من مراد "كريم فهمي" بعد قصة حب كبيرة نشأت بعد انفصالها عن زوجها.

وكتبت "ياسمين" عبر حسابها الشخصي "انستجرام"، "أنت غالية، كرامتك في السما، قلبك ومشاعرك أغلى من أي حسابات، هنعيش مرة واحدة، هنعيشها صح".

مسلسل "ونحب تانى ليه" يعرض على قناة CBC، وCBC دراما، وتدور قصته حول غالية التي تتعرض لمشاكل مع زوجها المخرج المشهور - عبدالله - فينفصلان عن بعضهما، ثم تقابل مراد صدفة في إحدى الحفلات ويعُجب بها فيحاول التقرب منها لكنها تخاف من خوض تجربة عاطفية فاشلة مرة أخرى.

المسلسل بطولة ياسمين عبدالعزيز، شريف منير، سوسن بدر، كريم فهمي، شريف منير، تارا عماد، عماد رشاد، أحمد سعيد عبدالغني، سمر مرسي، تأليف عمر ومحمود يس، إخراج مصطفى فكري، ومن إنتاج شركة سينرجي للإنتاج الفني.