كريم فهمي: ياسمين عبدالعزيز "جدعة".. وشريف منير "قيمة كبيرة"

أبدى الفنان كريم فهمي، سعادته لانتهاء تصوير مسلسل ونحب تاني ليه، موجهًا عبارات الشكر والثناء إلى المشاركين بالمسلسل من فنانين وفنيين.

وكتب "فهمي"، عبر حسابه على انستجرام، "حقيقي أنا بحب المسلسل ده ومع آخر يوم أحب أشكر كل حد اشتغلت معاه من جميع الأقسام وكل الممثلين على رأسهم ياسمين عبدالعزيز أختي وصديقتي الجدعة، اللي مهما اتكلمت عليها مش هوفيها حقها والأستاذ شريف منير اللي كان ليا الشرف إن أقف قدامه وهو قيمة كبيرة جدًا".

واستطرد: "وكل الممثلين بجد أنا حبيتهم جدًا جدًا وشكرًا عمرو محمود ياسين صاحبي المؤلف الشاطر أوي اللي بحب شغله وسبب أساسي في نجاح العمل".

واستكمل: "بشكر المخرج مصطفى فكري طبعًا، الشاطر اللي مريحنا نفسيًا واحنا قدام الكاميرا، ومدير التصوير العالمي أخويا زيتون تسلم إيدك، ومهندس الديكور تامر، والمونتير الجامد أوي عمرو عاصم، وطبعا دنيا عبد المعبود الإستايلست الجامدة أوي ومهندس الصوت محمد، وطبعًا طبعًا سينرجي شركة الإنتاج".

واختتم "فهمي"، كلامه قائلًا: "بجد بحب الكرو ده جدًا جدًا، الكلام ده من قلبي، شكرا ليكو كلكوا".

مسلسل ونحب تاني ليه، بطولة ياسمين عبدالعزيز، شريف منير، كريم فهمي، سوسن بدر، عماد رشاد، ليلى عز العرب، تأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج مصطفى فكري.

تدور أحداث مسلسل ونحب تاني ليه، حول مهندسة الديكور "غالية" ياسمين عبدالعزيز، والتي يطلقها زوجها مخرج الإعلانات "عبدالله" شريف منير، دون سبب، رغم حبها له، وتقرر "غالية" الذهاب وابنتها الصغيرة للعيش بمنزل والدتها وجدتها.

تضع الصدفة أمام "غالية" رجل الأعمال "مراد السويفي" كريم فهمي، في الوقت الذي يقرر زوجها السابق، الاهتمام بها.