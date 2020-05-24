"نداه الإله فلبى النداء".. تفاصيل أغنية أصالة في نهاية "الاختيار"

شهدت الحلقة الأخيرة من مسلسل "الاختيار" الذي يروي قصة الشهيد أحمد المنسي، ويجسد بطولته الفنان أمير كرارة، تعاون الفنانة أصالة مع الشاعر الغنائي محمد البوغه في الأغنية الوطنية "سلام سلام" وهي إهداء لروح شهداء الجيش المصري.

أغنية "سلام سلام" من كلمات محمد البوغه، ألحان وتوزيع شادي السعيد، هندسة صوت خالد رؤوف.

وتقول كلمات أغنية "سلام سلام":

سلام على من يجوب السماء

مع الصالحين مع الأتقياء

نداه الإله فلبى النداء

سلام على من حباه السلام

بفردوسه ومسك الختام

مع الأنبياء التقاة الكرام

سلام على من حباه الإله

بموت كريم بطعم الحياة

وحقق له ربه مبتغاه

سلام على ضيف رب الوجود

وضيف الحليم اللطيف الودود

سيحظى يقينا بكرم وجود

سلام على الغائبين الحضور

سلام على كل أهل القبور

ومسك وطيب وحور ونور.

يشار إلى أن الشاعر محمد البوغه من أهم الشعراء الشباب في الوطن العربي حيث حقق عدة نجاحات مع أهم مطربي الوطن العربي من أبرزهم نانسي عجرم، وائل جسار، راغب علامة، وغيرهم، ومن أهم شعراء جيله في كتابة الأغنية الوطنية، حيث كتب لمحمد فؤاد "سامحيني"، ولصابر الرباعي "سلام يا دفعة"، ولمدحت صالح "قولوا لأولادي"، ولمروة ناجي "حدوتة" و"مصر حاربت"، ولأحمد سعد "يا مصر مين يقدر عليكي"، ولهاني شاكر "وأنت ماشي في مصر"وغيرهم.

ويعد محمد البوغه أصغر مؤلف لاحتفالات انتصارات أكتوبر المجيدة في تاريخ مصر، حيث كتب أوبريت "مصر المكان والمكانة" عام 2015 وشارك به عدد من الفنانين منهم الفنان شريف منير والفنان عمرو سعد، وشارك بالغناء به الفنانون محمد الحلو، أحمد سعد، مي فاروق، كارمن سليمان، محمد رشاد.

مسلسل "الاختيار" بطولة أمير كرارة وأحمد العوضى ودينا فؤاد وسارة عادل وضياء عبد الخالق وعدد كبير من الفنانين وهم محمد إمام، آسر ياسين، ومحمد رجب، وإياد نصار، وكريم محمود عبد العزيز، وماجد المصرى، وصلاح عبد الله، وكريم عبد الخالق، ومحمد عز، ومها نصار، وآخرين وهو تأليف باهر دويدار وإخراج بيتر ميمى، وإنتاج شركة سينرجى.