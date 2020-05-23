ناقدة فنية: مسلسل الاختيار أفحم الجماعات الإرهابية وأعداء الوطن

قالت الناقدة الفنية ماجدة موريس، إن مسلسل الاختيار، جسّد بطولات رجال الجيش المصري، وبالتحديد الحلقة 28، التي جعلت المصريين مشاركين داخل معركة البرث، بكل مافيها من قوة وصدق جعلت المتابعة الدرامية تختلف كثيرًا، لأن الرؤية والمشاهدة تعطي مساحات للفهم لا يمكن أن تكون موجودة فقط من خلال السمع أو القراءة فقط، "دائمًا ما نسمع عن هجوم الجماعات الإرهابية على جنودنا في سيناء، لكن دون معرفة تفاصيل طبيعة سيناء أو أساليب الهجوم، وقوة أبطال الجيش لصد العدوان".

وأضافت "موريس" لـ "الوطن"، مع متابعة الحلقة 28 من الاختيار الأمر اختلف تمامًا بنحو 100%، الجميع وقف على حقيقة الإرهابيين الطغاة وحجم الأموال التي تنفق عليهم، فضلًا عن إمدادهم بأسلحة حديثة وذخائر وسيارات، من أجل ضرب الجيش المصري، بالإضافة إلى التعرف على بطولات الجيش وقوة رجاله، وما يقوموا به من بطولات خارقة وفذة، ومن ثم لا يوجد مساحة للدعايات المغرضة التي يسعى لها أعداء مصر من خلال قنوات الإخوان، "بنصحى ونقوم على إشاعاتهم"، ولكن حلقات الاختيار "أفحمت" الأطراف المعادية للدولة المصرية.

وأشادت "موريس" بقرار إذاعة حلقة "ملحمة البرث" دون فواصل إعلانية، لأنها كانت ستتسبب في خلل كبير في الفهم والتواصل مع الأحداث والتفاعل معها، لأنها معركة وملحمة هامة، "المسؤولون عن القناة، والشركة المنتجة أحسنوا بعدم إذاعة إعلانات، وكنت أتمنى حدوث ذلك من بداية المسلسل".

واستطردت "ما كان قبل هذه الحلقة بالتحديد كوم، وما بعدها كوم تاني، لأن صناع الأعمال الدرامية سيكون عليهم التفكير كثيرًا بشأن تقديم أعمال عن قضايا الوطن وبطولات الجيش والمعارك التي تودي بحياتهم، مش كفاية نشوف دموع أمهات الشهداء، ولكن يجب تجسيد بطولاتهم ومايفعلوه من مستحيل وأنهم يستحقون أكثر من التكريمات التي يحصلون عليها، لا سيما وأن الأعمال الدرامية تساهم في استعادة هذه البطولات وتخليدها، وتقديم القيم والمثل العليا للشباب والأجيال الجديدة، وبالتالي ما فعله الاختيار، بأنه ضرب 20 عصفورا بحجر واحد".

مسلسل الاختيار والذي يعرض على قنوات ON وON دراما، بطولة أمير كرارة، أحمد العوضي، محمود حافظ، دينا فؤاد، إسلام جمال، وعدد من ضيوف الشرف منهم صلاح عبدالله ومحمد عادل ‏إمام وآسر ياسين ومحمد رجب وإياد نصار، ماجد المصري، أحمد صلاح حسني، تأليف باهر دويدار وإخراج بيتر ميمي.

يتناول مسلسل الاختيار، قصة استشهاد البطل أحمد صابر منسي، ‏قائد الكتيبة 103 صاعقة، الذي استشهد في الهجوم الإرهابي، جنوب رفح عام 2017، وقصة خيانة الإرهابي ‏هشام عشماوي الذي انضم لتنظيم داعش.‏