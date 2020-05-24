مسلسل ليالينا 80 الحلقة الأخيرة.. خالد الصاوي يخطب صابرين

يكتشف أبناء صابرين "رقية" في الحلقة الأخيرة من مسلسل ليالينا 80، حقيقة مرضها، ويذهب راضي (محمد عادل) من صدمته إلى جلال (خالد الصاوي) ليحكي له ما حدث، وينصحه بالوقوف بجانب والدته وأشقائه في هذا الوقت الصعب.

ملخص الحلقة الأخيرة من مسلسل ليالينا 80

تشهد الحلقة رسالة صلح من هشام (إياد نصار) إلى طليقته مريم (غادة عادل) لمحاولة العودة إليها ومسامحته على ما حدث منه.

يتم طلاق بدرية (نهى عابدين) من مرتضى (محمد رزق) وحصولها على مصنعه وترك ابنها المريض في المستشفى، ثم ترجع إليه زينب "سارة التونسي" أم بناته وتقول له إنها سامحته وستربي ابنه مع بناتها.

تنتهي الحلقة بـ رجوع هشام إلى مريم وهما يستمعان إلى أغنية الفنانة القديرة وردة "ليالينا"، لكن يفاجأ هشام بإطلاق النار عليه من مجهولين.

في نهاية الحلقة يتقدم جلال لـ راضي لطلب زواج والدته رقية لتوافق هي على ذلك في أجواء احتفالية من أولادها.

مسلسل ليالينا 80

مسلسل "ليالينا 80" يعرض حصريا على CBC الساعة 8 مساء ويعاد 1 صباحاً، ومن بطولة إياد نصار، غادة عادل، صابرين، خالد الصاوى، محمد الشقنقيرى، نهى عابدين، ميدو عادل، محمد على رزق، هاجر الشرنوبى، نورهان، محمد رشاد، منة عرفة.