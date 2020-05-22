مسلسل ليالينا 80 الحلقة 29.. بدرية تطلب الطلاق وانهيار صابرين

وافقت مريم "غادة عادل"، في الحلقة 29 من مسلسل ليالينا 80 على عرض مدحت (محمد الشقنقيري) الزواج منها والسفر خارج مصر، لمعالجة جميلة ابنتها "رنا رئيس".

جلست مريم مع ابنتها لتخبرها بزواجها وبأنها ستسافر للخارج معها للعلاج وطلبت منها أن تتعرف على مدحت وستحبه ولكنها رفضت.

تتوفى زوجة هشام "إياد نصار" الثانية ويبدي ندمه على ماحدث لها بسببه، بيينما يحدث شجار بين جلال (خالد الصاوي) وزوج إبنة رقية (صابرين) بسبب عملها في محل الحلويات الذي يمتلكه جلال، كما يضربها بعد عودتها الى المنزل، لتقرر رقية ان تأخذ ابنتها معها لحين اعتذار زوجها ولكنه يحلف طلاق بانها إذا خرجت من المنزل فستكون محرمة عليه.

وتشهد الحلقة انكسار مرتضى "محمد رزق" بعد إبنه المريض الذي رزق به، ويبدي ندمه على تقصيره مع زوجته الأولى ام أولاده، لتطلب منه بدرية "نهى عابدين" الطلاق.

ولم يسافر هشام خارج مصر كما اتفق مع ضابط الشرطة ليذهب وينتقم من صديقه الذي أبلغ عنه.

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عندما تعود رقية الى المنزل في نهاية الحلقة إلى منزلها ومعها ابنتها فاطمة تجد ابنتها الثانية نجوى (منة) تترك المنزل بشنطة ملابسها لكي تتزوج وتسافر الى خارج البلاد، لتنهار رقية بسبب حظ اولادها.

مسلسل ليالينا 80

مسلسل "ليالينا 80" يعرض حصريا على CBC الساعة 8 مساء ويعاد 1 صباحاً، ومن بطولة إياد نصار، غادة عادل، صابرين، خالد الصاوى، محمد الشقنقيرى، نهى عابدين، ميدو عادل، محمد على رزق، هاجر الشرنوبى، نورهان، محمد رشاد، منة عرفة.