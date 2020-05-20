مسلسل ليالينا 80 الحلقة 27.. براءة غادة عادل وإياد نصار من تهمة القتل

بدأت الحلقة الـ27 من مسلسل ليالينا 80، بانتقال "جلال" خالد الصاوي، الى شبرا، بصحبة "جميلة" رنا رئيس، وذلك لكي يخفيها عن أنظار العصابة التي تطاردها لأخذ الثأر من والدها.

يرى أحد سكان الحارة، "جلال" يستنجد بـ"رقية" صابرين، لكي تساعده في العثور على شقة، ليتحدث عنها بأنها تدخل الرجال إلى منزلها، فيسمع ابنها "راضي" محمد عادل، ذلك، ويشتبك معه، ويذهب ليتشاجر مع والدته التي تصرخ في وجهه وتؤنبه على أنه قبل أن يسمع عنها ذلك.

وخلال الحلقة، تجري تبرأة غادة عادل "مريم"، و"هشام" إياد نصار، من تهمة قتل زوجته الثانية، بسبب عدم تطابق البصمات.

تحاول "بدرية" نهى عابدين، أن تسيطر على أموال "مرتضى" محمد رزق، وتباشر العمل بنفسها في المصنع، كما تهدد "رقية" بخصم أسبوع من راتبها، بسبب تأخرها عن العمل، لتقرر الأخيرة تركه.

ذنبها إيه جميلة تدفع تمن جريمة أبوها!

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مسلسل ليالينا 80

يعرض حصريا على "CBC" الساعة 8 مساء، ويعاد 1 صباحاً، بطولة إياد نصار، غادة عادل، صابرين، خالد الصاوي، محمد الشقنقيري، نهى عابدين، ميدو عادل، محمد علي رزق، هاجر الشرنوبي، نورهان، محمد رشاد، ومنة عرفة.