أرملة شبراوي: "من وإحنا في الخطوبة وهو بيقول لي أنا مشروع شهيد"

قالت المهندسة ندى حسن، أرملة الشهيد الرائد أحمد عمر الشبراوي رفيق الشهيد أحمد منسي، إنها كانت على علم ببطولات الشهيد والمعاناة التي تكبدها هو وزملاؤه في الدفاع عن تراب الوطن قبل استشهاده.

وأوضحت حسن خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي في برنامج "التاسعة" المذاع عبر القناة الأولى بالتلفزيون المصري، أن عرض ذلك في عمل درامي بمسلسل الاختيار، كان له تأثير أكبر مما عايشته.

وأضافت: "أنا كنت عارفة بطولات الشهيد ولكن رؤيتها في دراما كان شيئا مختلفا لأننا كزوجات للشهداء لم نرهم في العمل".

وأكدت زوجة الشهيد شبراوي أنها تفتخر أنها زوجة الشهيد: " أنا لي الشرف إني أكون زوجة الشهيد، الشهيد كان جدع ومصري أصيل يحب بلده وعارف يعني إيه عرض ووطن ونخوه".

ولفتت إلى أن كل ضابط خريج الصاعقة هو مشروع شهيد: "كان يحاول دائما أن يمهد لي أنه مشروع شهيد منذ أن كنا في بداية حياتنا، من وإحنا في الخطوبة وهو بيقول لي أنا مشروع شهيد حتى بعد الزواج والإنجاب، كان يردد ده ولما كنت أحزن كان يقول لي أن الشهادة مش بالشيء الهين ولا كلام وبس ده شيء ضروري من أجل الحفاظ على الوطن".