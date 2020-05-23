أرملة الشهيد شبراوي: قلبي وجعني من مشهد استشهاده في الاختيار

قالت ندى حسين، أرملة الشهيد أحمد شبراوي، إنها تابعت مسلسل الاختيار منذ حلقاته الأولى، وقبل ظهور زوجها، وكانت فخورة بالعمل بشكل عام لأنه يبرز أبطال سيناء ويبرز الحرب الموجودة، وأن ما يحدث على الواقع صعب بالفعل، موضحة أن حلقة موقعة البرث كانت صعبة، معلقة "قلبت علينا المواجع، ورجعتنا ليوم الاستشهاد".

وأشارت "ندى"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "8 الصبح" المذاع عبر فضائية "dmc"، وتقدمه الإعلامية داليا أشرف، إلى أن الكلمات التي ظهرت في المسلسل على لسان الممثل، الذي أدى دور شبراوي، في لحظة استشهاده كانت حقيقية، معلقة: "قلبي وجعني، وكنت فخورة بيه جدا".

وأضافت "أحمد كان راجل، ولما استشهد كان بيفدي عسكري"، لافتة إلى أن "عمر" نجلهما يبلغ 7 سنوات وتابع المسلسل عدا حلقة معركة البرث، متابعة: "عمر فخور بوالده جدا، ونفسه يطلع ضابط".

وتابعت أن "شبراوي" استشهد وكانت هي حامل في الشهر السابع بابنتهم الثانية، معلقة: "أحمد كان نفسه في بنت، وعرف إنها بنت قبل استشهاده بـ15 يوما، وكان عامل فرح، ومبسوط جدا واتصل بكل الناس وقالهم، عمر بيحلم به كتير وتالين لسة صغيرة ومش بتتكلم بلاقيها بتقول اسم باباها وهي لسة صاحية، أنا بصدق أن روحهم متقطعتش عن بعض".