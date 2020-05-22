وصول أول فوج.. كيف تعاملت أسيوط مع العائدين من الإمارات؟

وصل اليوم الفوج الأول من المصريين العائدين من دولة الإمارات بمطار أسيوط الدولي، وكان فى استقباله اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، وبحضور المهندس نبيل الطيبي السكرتير المساعد للمحافظة، والعميد أركان حرب إيهاب مبروك مساعد قائد المنطقة الجنوبية للأزمات وبعض المسئولين بالمطار والجهات الأمنية، "الوطن" تبرز في نقاط كيف تعاملت محافظة أسيوط مع العائدين من الخارج..

1- بلغ عدد المصريين العائدين من الخارج لمطار أسيوط 1200 مصري بإجمالي 7 رحلات طيران استقبلهم مطار أسيوط الدولي وذلك ضمن خطة الدولة لإعادة المصريين العالقين بالخارج في ظل أزمة فيروس كورونا المستجد "كوفيد – 19".

2- جرى اتخاذ العديد من الإجراءات الاحترازية والوقائية بالمطار لاستقبال العائدين وتوزيع الوجبات الجافة والعصائر عليهم بالمطار.

3- حرص المحافظ اللواء عصام سعد على متابعة اجراءات الكشف والفحص بالحجر الصحي بالمطار والتأكد من سلامتهم ثم متابعة إجراءات نقلهم بواسطة أتوبيسات تم تجهيزها إلى مكان إقامتهم وتسكينهم بالمدينة الجامعية بجامعة المنيا والتي تم تجهيزها بكل وسائل الإقامة وتوفير سبل الراحة والالتزام بالإجراءات الاحترازية.

4- توفير أتوبيسات مجهزة تابعة لجامعة أسيوط لنقل المواطنين إلى أماكن الحجر الصحي بالمدينة الجامعية بمحافظة المنيا وتوفير وجبتي الإفطار والسحور لهم وبمرافقة أطقم طبية متخصصة للاطمئنان على حالتهم الصحة وتقديم كافة أوجه الدعم والمساعدة والالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

5- جرى توفير الخدمات الصحية والأطباء المتابعين لهم بمقار الحجر الصحي والتي تمت بالتنسيق مع جامعة المنيا ومديرية الأمن على تجهيز مقار للحجر الصحي للمصريين العالقين بالخارج تنفيذًا لمبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي لاستقبال أبناء الشعب المصري العالقين بالخارج وعودتهم إلى أرض الوطن وتسكينهم في المدن الجامعية خلال فترة الحجر الصحي.

6- جرى تشكيل لجنة برئاسة السكرتير المساعد للمحافظة المهندس نبيل الطيبى بالتنسيق مع المنطقة الجنوبية العسكرية ومديرية الصحة ومديرية الأمن وبعض الجهات التنفيذية لتسهيل إجراءات وصول المصريين العائدين من الخارج.