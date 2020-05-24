وكيل "زراعة دمياط" يؤكد السيطرة الكاملة على زمام الرقعة الزراعية

عقدت غرفة عمليات مديرية الزراعة في دمياط برئاسة المهندس سميح عبد السميع، وكيل الوزارة، اجتماعا بالتواصل مع اللجان المشكلة لهذا الغرض عبر تقنية الفيديو كونفرنس حيث يتم متابعة إجراءات الانتشار الموسع لأجهزة الزراعة لضمان السيطرة الكاملة على الزمام ومنع أي حالة تعدٍ على الرقعة الزراعية.

وأكد وكيل وزارة الزراعة أن أجهزة الزراعة تقوم بواجبتها على أكمل وجه مع اتباع التدابير والإجراءات الاحترازية لحماية العاملين والمواطنين وأنه سوف يتم تطبيق القانون على المخالفين بكل حزم وشدة حفاظا على الرقعة الزراعية، كما أنه لم يتم رصد أي حالات تعدٍ على الرقعة الزراعية اليوم بنطاق المحافظة.