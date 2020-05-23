لمواجهة كورونا.. إسنا تستقبل عيد الفطر بمنع زيارة المقابر

أعلن المهندس محمد سيد سليمان، رئيس مركز ومدينة إسنا جنوب الأقصر، رفع درجة الاستعداد على مستوى قرى المدينة، وذلك بالتنسيق مع رجال مركز شرطة إسنا، لتنفيذ القرارات الصادرة من مجلس الوزراء، والخاصة بالإجراءات التي سيتم تطبيقها خلال فترة إجازة عيد الفطر المبارك.

وناشد "سليمان" المواطنين بضرورة الالتزام خلال أيام العيد بمنع التجمعات، مشيرًا إلى أنه تم التأكيد على منع زيارات المقابر طوال أيام العيد، ومنع التجمعات على شاطئ النيل أو أي حدائق ومتنزهات، وتجنب أي ازدحام أو مخالطة، وذلك حفاظًا على سلامة الجميع، مشددًا على أن من يخالف ذلك سيعرض نفسه للمساءلة القانونية.