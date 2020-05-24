داليا البحيري عن المشاركة مع الزعيم في فلانتينو: عنده هيبة وكنت مخضوضة

تحدثت الفنانة داليا البحيري، عن مشاركتها في مسلسل "فلانتينو"، من بطولة الفنان الكبير عادل إمام، الذي عُرض خلال شهر رمضان.

وقالت داليا خلال حوارها مع الإعلامية ريهام السهلي، عبر شاشة "إكسترا نيوز": "الوقوف قدام الزعيم، له رهبة كبيرة ومديله كاريزما طاغية، يصاحبها هيبة تخض".

وأضافت: "أول ما قابلته كان في جلسات عمل عند عمرو عرفة، كنت بشوف هو قاعد فين وأكون وراه عشان ميبقاش شايفني، وببقى مخضوضة جدًا، وهو ذكي وحس بده".

وأردفت: "في التصوير، كان بيتعامل معايا زي سارة بنته، فكان بيقولي شكلك جميل وكلامه كان رقيق، وكان بيكلمني عن ذكريات شخصية في حياته، وازاي قابل مراته، وكانت جارة واحد صاحبه، وكل صحابه كانوا بيعاكسوها ماعدا هو، وكل ده عشان يكسر الجليد اللي بيننا".

كما كشفت موقفًا طريفًا مع الفنان عادل إمام في فيلم السفارة في العمارة: "لما جه المشهد اللي هيشيلني فيه، قالي إيه ده أنا هشيل كل ده خلاني أخس 5 كيلو قبل ما أدخل التصوير، لأني كنت بصور متأخر".