الحلقة 23 من فلانتينو.. داليا البحيري تلقن أمينة اتحاد الملاك علقة موت

يعرض مسلسل فلانتينو، على قنوات "dmc"، ضمن السباق الدرامي هذا العام، وتدور أحداثه، حول رجل أعمال مصري، يمتلك العديد من المدارس الدولية، وتحترق تلك المدارس، ما يؤدي إلى وضع صعب لبطل العمل.

ملخص الحلقة 23 من مسلسل فلانتينو

دارت أحداث الحلقة 23 من مسلسل فلانتينو، حول قيام داليا البحيري، الزوجة الثانية لفلانتينو، ببطح جارتها أمينة اتحاد ملاك الكومباوند التي تسكن فيه، وتلقينها علقة موت، وذلك في اجتماع اتحاد الملاك، حيث كانت تتحدث بطريقة غير لائقة مع دلال عبدالعزيز، مما جعل داليا البحيري، تتدخل وتقوم بضربها، وذلك رغم تحذير عادل إمام، لها وطلبه منها عدم حضور الاجتماع، إلا أنها ذهبت دون علمه.

كما شهدت الحلقة مواصلة الدكتور هاني، الضغط على عادل إمام، من أجل خطبة ابنته نبوية، ورغم رفض نبوية، للخطوبة، إلا أنه يحاول إجباره على دفعها للموافقة، بعدما هدده بفضح زيجته الثانية لدى دلال عبدالعزيز.

وانتهت الحلقة بتلقي "صافي" اتصالا هاتفيا من المستشفى، ويبدو أن المتصل أخبر رانيا بخبر سيئ، حيث يرقد زوجها في غيبوبة بالمستشفى.

المسلسل من تأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج رامي إمام، ويشارك في البطولة داليا البحيري، دلال عبدالعزيز، حمدي الميرغني، وفاء صادق، طارق الإبياري، هدى المفتي، محمد كيلاني، رانيا محمود ياسين، إلهام عبدالبديع، سليمان عيد، بدرية طلبة، أحمد فريد، جميل برسوم، محسن منصور، وعلاء عمرو.

مواعيد عرض مسلسل فلانتينو

يعرض المسلسل حصريا على قناة "dmc"، في السادسة والنصف مساء كل يوم في رمضان، وعلى "dmc دراما" في العاشرة مساء.