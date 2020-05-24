ناج من البرث بعد ظهوره بـ"الاختيار": عشنا علشان نحكي بطولات الشهداء

عُرضت، اليوم، الحلقة الأخيرة من مسلسل "الاختيار"، الذي يجسد قصة الشهيد البطل العقيد أركان حرب أحمد صابر منسي والإرهابي هشام عشماوي، والذي استمر عرضه طوال شهر رمضان المبارك.

وتضمنت الحلقة ظهورًا لبعض أبطال العمليات العسكرية المصابين في شمال سيناء، إضافة لظهور أسرة الشهيد أحمد منسي المتمثلة في السيدة منار سليم أرملته، وأبنائه حمزة وعاليا وعلي.

وظهر عدد من الناجين الحقيقيين من ملحمة البرث بالحلقة، إضافة للضابط الوحيد الناجي وبعض المجندين الناجين من هجوم الفرافرة.

وضمن هؤلاء الذين ظهروا بحلقة اليوم أحمد محمد أباظة، المجند الذي أنهى خدمته العسكرية، وكان أحد الناجين من موقعة كمين البرث التي استشهد بها الشهيد البطل أحمد صابر منسي ورجال الكتيبة 103 صاعقة.

لو هتكلم عن الشهيد أحمد منسي مش عارف أقول إيه ولا إيه

وقال "أباظة" في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، إنه كان دفعة 2016 وتلقى تدريبات فرقة الصاعقة في مدرسة الصاعقة، ثم استلم خدمته في العريش بكتيبة الأبطال 103، وبدأ خدمته مع الشهيد البطل العقيد أركان حرب رامي حسنين التي استمرت 6 أشهر قبل أن ينال البطل رامي حسنين الشهادة، واستلم بعده الشهيد البطل العقيد أركان حرب أحمد صابر منسي.

واستمرت خدمة "أباظة" مع الشهيد أحمد منسي قرابة عام، وتحدث عنه "أباظة" قائلًا: "المقدم أحمد لو هتكلم عنه مش عارف أقول إيه ولا إيه.. كان كل حاجة حلوة والله".

إصابتني قعدتني في المستشفى حوالي شهرين بعد حادث البرث

وعن يوم حادث كمين البرث، قال "أباظة"، إن الكمين كان عبارة عن 3 بيوت، والهجوم كان يركز على بيت واحد منها، وهو البيت الذي كان به القائد أحمد منسي والرائد أحمد الشبراوي وباقي قوة الكمين، "البيوت التانية كانت مستهدفة برضه ولكن التركيز الأكبر على البيت اللي فيه أحمد منسي، وفي وقت الهجوم كانت وقت راحتي، ولكن بمجرد سماع جملة حرس سلاح بدأت بالتجهيز والتعامل جنبًا لجنب مع زملائئ".

وكشف "أباظة" أنه أصيب في شظايا في كتفه الشمال وجنبه الشمال، وشظايا في المخ من العبوات التي كان يرميها التكفيريون عليهم، واستمرت فترة علاجه بالمستشفى حوالي شهرين.

اللي شوفته في المسلسل ده جزء بسيط أوي من اللي عيشناه

وأشار "أباظة" إلى أن أسرة مسلسل "الاختيار" استعانت به وهو وزملائه الناجين للتصوير معهم ورواية كل ماحدث بحادث كمين البرث، وتمت استضافتهم يومًا في مدينة الإنتاج الإعلامي مع أسرة الشهيد البطل أحمد صابر منسي "زوجته وأبنائه"، وتناولوا وجبة الإفطار مع بعضهم ثم تم التصوير مع كلا منهم.

واستكمل "أباظة" أن ماتم عرضه بمسلسل "الاختيار" وأبكى المصريين ماهو إلا جزء بسيط من الواقع الذي عاشه الأبطال بموقعة البرث، "المعركة استمرت أكثر من ساعتين وكانت حرب.. الحقيقية أكبر وأضخم وأصعب من اللي شوفتوه بكتير أوي.. المشاهد دي محفورة في الذاكرة ومش هتطلع منها لحد ما أموت.. مهما الحياة مشيت وعدت المشاهد دي محفورة ومبتتمحيش".

وتابع أباظة: "إحنا مقصرناش في حق بلدنا، ولا زمايلنا اللي استشهدوا، وكلنا كنا رجالة وكان نفسي أكون مكان واحد من الشهداء اللي راحو.. ربنا يمكن كتبلنا النجاة علشان نحكيلكو اللي الأبطال عملوه.. طيب لو كنا استشهدنا كلنا مين كان هيحكي عن الشهداء الأبطال ويعرفكو اللي عملوه علشان خاطر مصر.. ربنا نجانا لسبب تاني".

مسلسل الاختيار من بطولة أمير كرارة، وأحمد العوضي، ودينا فؤاد، وسارة عادل، وضياء عبدالخالق، وعدد كبير من الفنانين، منهم محمد إمام، وآسر ياسين، ومحمد رجب، وإياد نصار، وكريم محمود عبدالعزيز، وماجد المصري، وصلاح عبدالله، وكريم عبدالخالق، ومحمد عز، ومها نصار، والعمل من تأليف باهر دويدار، وإخراج بيتر ميمي، وإنتاج شركة سينرجي.