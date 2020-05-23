الحلقة 30 من الاختيار.. روايات الأبطال الناجين من البرث والفرافرة

عرضت أحداث الحلقة 30 من مسلسل الاختيار، فيلمًا تسجيليًا عن أبطال رجال الجيش الناجين من العمليات الإرهابية التي حدثت في الواقع وجسدتها حلقات المسلسل على مدار شهر كامل لنقل الروايات الحقيقية للأحداث كما تمت في الواقع.

من حادث الفرافرة الذي وقع في يوليو عام 2014، ظهر عدد من الناجين منهم المجند مايكل عادل، الذي أصيب بـ9 طلقات في جسده أثناء المواجهات ونجا من الموت بأعجوبة.

روى مايكل، حين اتجهت سيارتان لخلف الكمين، وسيارتان لأمام الكمين، وأخرى كانت مفخخة، وبينما كان هو في واجهة تأمين الكمين، انهالت من حوله طلقات الرصاص بكثافة.

استشهد عدد من المجندين، وتبقى "مايكل" البالغ من العمر الآن 26 عامًا، ومعه 5 آخرين من زملائه، ظلوا يقاتلون بكامل طاقتهم، ولكن استشهد الضابط محمد إمام في مخزن السلاح، وجاء النقيب محمد درويش بجواره لدعمه في مواجهة العناصر الإرهابية في واجهة الكمين الأمامية، ولكن استشهد هو الآخر بطلقة في الرأس، وأصيب مايكل بطلقة في القدم اليمنى وظل صامدًا يدافع عن الكمين، حسب تعبيره.

كما ظهر في الحلقة الضابط أحمد نصر، أحد الناجين من حادث الفرافرة أيضا، روى خلال الحلقة تفاصيل الحادث كما وقع في الحقيقة وبشاعته.

الحلقة أيضا أبرزت تفاصيل موقعة البرث التي استشهد فيها البطل أحمد المنسي والنقيب أحمد الشبراوي، على لسان الناجين منهم البطل إبراهيم فتحي أبو عميرة، وحكى الناجون روايات عن تعاملهم مع جثث زملائهم الشهداء في الكمين، وكيف حاولوا إبعاد الإرهابيين عن الوصول إلى الجثث من خلال إلقاء القنابل عليهم من أعلى حتى لا يمثلوا بها.

زوجة الشهيد أحمد المنسي، السيدة منار، ظهرت في أحد مشاهد الفيلم التسجيلي بجوار أبنائها الثلاثة، تروي كيف كان قلب الشهيد متعلقًا بأرض سيناء وكيف كان يتمنى الشهادة كل ساعة.