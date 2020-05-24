قبل التصويت النهائي.. تعرف على عقوبات عدم ارتداء الكمامات بعد العيد

يستعد مجلس النواب، بعد عيد الفطر، للتصويت النهائي علي مشروع قانون الأمراض المعدية، والذي يفرض عقوبات رادعة، في حالة عدم الالتزام بقرار الحكومة الخاص بارتداء الكمامات بالأماكن والمواصلات العامة ضمن الإجراءات الاحترازية التي أعلنتها الحكومة للتعايش مع فيروس كورونا المستجد.

وترصد "الوطن" في السطور الآتية، أبرز ما جاء بمشروع القانون في السطور الآتية:-

يجوز لوزير الصحة إلزام المواطنين باستخدام الكمامات الواقية خارج المنزل، على أن يحدد هذا القرار الشروط والضوابط المنظمة لذلك وأماكن تطبيقه ومدة سريانه.

> يعاقب بغرامة لا تقل عن 300 جنيه ولا تجاوز 5 آلاف جنيه كل من خالف التعليمات الخاصة باستخدام الكمامات والأقنعة وغيرها من المستلزمات الوقائية الأخرى.

>>يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تجاوز 10 آلاف جنيه، كل من أعاق أو عطل أو منع دفن الميت أو أي من طقوس الدفن.

>>تضاعف العقوبة في حالة استخدام العنف أو القوة، أو التهديد باستخدامهما لمنع دفن الميت.