مصطفى بكري يعلن تعافي النائبة شيرين فراج من فيروس كورونا: عادت للمنزل

نقل النائب مصطفى بكري، عضو مجلس النواب عن زميلته النائبة الدكتورة شيرين فراج عضو المجلس تعافيها من الإصابة بفيروس كورونا، وعودتها إلى منزلها.

وقال عبر رسالة عبر واتس آب "أبشركم الأخوات والإخوة الأعزاء أن دكتور شيرين فراج عضو المجلس تعافت تماما من المرض وعادت إلى منزلها سالمة غانمة وقد تحدثت معها منذ قليل وكانت سعيدة للغاية وتشكركم جميعا، كما أن أسرتها بخير والحمد لله".

وأشار "بكرى" إلى توجيه "فراج" الشكر للدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب والمستشار محمود فوزي الأمين العام للمجلس، حيث كانا يتابعان ويطمئنان عيها وقدموا كل التسهيلات لها.

كانت النائبة الدكتورة شيرين فراج قد أعلنت إصابتها بعدوى فيروس كورونا، حيث خضعت للعزل الصحي بمستشفى القصر العينى وقد تماثلت للشفاء.