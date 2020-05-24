"ضربة في الرأس وكدمات في اليد".. سمير صبري يتحدث عن وفاة سعاد حسني

كشف الفنان سمير صبري، عن بعض التفاصيل الخاصة باللحظات الأخيرة في حياة الفنانة الكبيرة الراحلة سعاد حسني.

وقال صبري، خلال لقائه مع الإعلامي عمرو عبدالحميد في برنامج "رأي عام" المذاع عبر فضائية "TeN"، إنه أجرى تحقيقا استقصائيا في ملابسات وفاتها في لندن، على مدار 8 حلقات، مشيرا إلى أن تقرير الطبيب الشرعي البريطاني، أكد أن هناك "ضربة في الرأس" وكدمات في اليد، وهو ما أكده تقرير الطب الشرعي في مصر عندما وصل جثمان الراحلة.

وأضاف صبري، أنه يرجح ويقر بفرضية أن الوفاة جاءت نتيجة اصطدام بشيء صلب في رأسها، أو مشاجرة حدثت في المنزل، نافيا ما قالته شقيقتها عن أن يكون وزير الإعلام الأسبق على صلة بما حدث، على حد قولها، أو سقوطها من شرفة شقة لندن كما قيل في بادئ الأمر.

وفي سياق متصل، تحدث صبري عن محافظة الإسكندرية ونشأته فيها، لافتًا إلى أنها هي من شكلت وجداته، وعلمته البحث والثقافة وحببته في الفن، مشيرا إلى أن مدرسته عملته وغرزت فيه حب المعرفة ونهم البحث.

وأضاف، أن انتقل من الإسكندرية للحياة في القاهرة في الزمالك، ولحسن حظه أقام في عمارة سكنية بها العديد من النجوم، لافتا إلى أنه كان يقف في شرفة المنزل ليرى فريد شوقي وهدى سلطان وعبدالحليم حافظ، ومديحة يسري.

وأكد أن العمارة المليئة بالنجوم شغلته وزادت من حبه وعشقه للفن وهو لم يزل طالبا في المدرسة.