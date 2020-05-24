داليا البحيري عن مسلسل فلانتينو: كان نفسي أشتغل مع رامي إمام

قالت الفنانة داليا البحيري، إن بداية ترشيحها لمسلسل "فلانتينو" مع الفنان عادل إمام كانت من المخرج رامي إمام والذي كانت تتمنى العمل معه، "جالي البيت وكلمني عن الدور واتفاجئت أنه فكر فيا في النوعية دي من الأدوار لأن عادة مش دي نوعية الأدوار التي تعرض عليا، وترى أنها جرأة".

وأضافت البحيري، خلال حوارها مع الإعلامية ريهام السهلي، في برنامج "الآن"، المذاع على فضائية إكسترا نيوز، أنه يوجد مخرج آخر علي إدريس وعرض عليها دور مثل الذي تلعبه في مسلسل 'فلانتينو" وهو فيلم "حريم كريم"، وكان حاططني في دور تاني ولما طلبت منه دور معين وافق ووقف بجانبي، مؤكدة: "مش أي مخرج يقدر ياخد الخطوة دي ويبقى عنده الجرأة أنه يشوف ممثلة غير اللي في العادي بيترشحوا ليه أو نمطها".

وتابعت: "سعيدة بده جداً وبشكر رامي لأن شاف إن أقدر أعمل الدور ده من خلال مسلسلي يوميات زوجة مفروسة، ولقى إن عندي إمكانيات أعمل ده وسعيدة أنه شاف ده فيا وحبيت نورا فلانتينو جدا لأنها جدعة وبنت بلد وهي من طنطا، وأنا في الأصل أيضاً من طنطا، وحسيت الدور بنت عفوية وطيبة وفي نفس الوقت شرسة جدا وأنثى في نفس الوقت، وأتمني تكون عجبت الناس".

واستكملت أن السيناريو يوجد به الكثير من خيال المؤلف، وعلى الممثل أن يتعايش مع الشخصية الموجودة به، وكنت أكتشف شخصية "نورا" في المسلسل حتى آخر يوم في التصوير، حركات وطريقة إمساك التليفون، وحاولت أثبت حلفان ليها معين "طب قول وكتاب الله".