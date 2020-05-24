وكيل "الأوقاف" بالأقصر يؤكد غلق المساجد في العيد بسبب كورونا

تقدم الشيخ سيد محمد عبد الدايم، مدير عام مديرية أوقاف الأقصر، بأطيب التهاني والأماني إلى الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف ورئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، والمستشار مصطفى الهم محافظ الأقصر، وجميع العاملين بالمديرية، بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، أعاده الله علينا وعلى الكون أجمعين باليمن والخير والسعادة وعلى مصرنا الحبيبة بكل خير وفلاح.

وأكد وكيل وزارة الأوقاف بالأقصر، متابعة قرارات غلق المساجد فى الجمع والصلوات وصلاة العيد، وذلك فى إطار المتابعة المستمرة للعمل الدعوى بالمساجد والإدارات التابعة للمديرية، كما عقد إجتماعاً مع مديرى الإدارات بالمديرية، وذلك لمناقشة تنفيذ تعليمات الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، بمنع إقامة صلاة العيد والصلوات داخل المساجد، وتطبيق ضوابط الوزارة بالمساجد المقرر لها ذلك وعددها 836 مسجداً، وذلك بعد موافقة الوزارة ووفق الضوابط الموضوعه لهذا الأمر.