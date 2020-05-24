مؤلف "النهاية" يكشف مصير الجزء الثاني من المسلسل لـ"الوطن": وارد جدا

قبل أيام قليلة من بداية شهر رمضان، جذب مسلسل "النهاية" المشاهدين بشدة، ليس فقط لكونه أول مسلسل خيالي علمي يطرح في رمضان فقط، وإنما لأنه نقل المشاهدين لما بعد 100 عام من الآن، حيث تدور أحداثه في عام 2120، حول مهندس يحاول مقاومة سيطرة التكنولوجيا على حياة البشر، لكن محاولاته تقوده إلى مواجهات خطيرة خاصة مع ظهور رجل آلي مستنسخ منه.

أحداث عديدة وتطورات خيالية تأججت في عقول المشاهدين على مدار 30 حلقة، ليطلبوا مع الأسبوع الثاني لرمضان طرح جزء ثانٍ له، وهو ما ارتفعت وتيرته اليوم، مع الحلقة الأخيرة التي انتهت بموعد إطلاق الصاروخ ثم يضرب الأرض، ليتم تدمير جميع وسائل التكنولوجيا الموجودة عليها، ويموت الكثير من البشر، وفي رحلة لشخصين للحصول على الطعام واصطياد الحيوانات بعد مرور 25 عاما من ضرب الصاروخ لكوكب الأرض، يقع كلاهمها في الواحة وبالتحديد في الغرفة الموجود بها المهندس زين داخل اسطوانة ثم يقومون بإخراجه ليجدوه حيا كما هو لا يزيد من عمره يوم، ثم يوصلوه لقائدتهم والتي تكون ريناد "فتاة الملجأ"، لتنتهي أحداث المسلسل على ذلك.

في نهاية أبريل الماضي، تواصلت "الوطن" مع مؤلف "النهاية" عمرو سمير عاطف، الذي وصف المسلسل، بأنه "مغامرة جديدة في كل تفاصيله" له ولجميع القائمين على العمل الدرامي، حيث كشف أنه: "من الوارد جدا أن نعمل منه جزء تاني قريبا".

وبعد عودة الجدل من جديد حول طرح الجزء الثاني، أكد عمرو سمير عاطف، لـ"الوطن"، اليوم، أنه بعد انتهاء عيد الفطر بحوالي 7 أو 10 أيام، سيجتمع مع طاقم عمل المسلسل والفنان يوسف الشريف لتحديد إمكانية طرح جزء ثانٍ من "النهاية".

وأضاف أنه بعد انتهاء التصوير حرصوا على الاحتفال بنجاحه، خاصة أن الجميع تحولوا لأصدقاء وعائلة بسيطة وهو ما شكَّل روحا مميزة وطيبة انعكست على العمل.

مسلسل "النهاية" بطولة الفنان يوسف الشريف وتأليف عمرو سمير عاطف وإخراج ياسر سامي وإنتاج سينرجي "تامر مرسي"، وشارك في بطولته عدد من الفنانين منهم عمرو عبدالجليل، ناهد السباعي، أحمد وفيق، محمد لطفي، محمود الليثي، سهر الصايغ وياسمين علي.