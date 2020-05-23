الحلقة 29 من مسلسل النهاية.. ساعات قليلة تفصل العالم عن الحرب المنتظرة

بدأ المشهد الأول من مسلسل النهاية في الحلقة 29 من مسلسل النهاية باستيقاظ الروبوت زين بعد أن أصلحته صباح وصديقتها، ليقوم بالتصدي لرجال العصابة التي كانت تطاردها، ثم يأخذ صباح في محاوله منه للحصول على عدد كبير من الآي سي لصناعة الدرع الذي سيحميه من الحرب القادمة.

ثم نجد صديقة صباح تحدث السيد مؤنس لتخبره أن صباح ذهبت والعقول معها ليذهب لها هو والمهندس غفران الذي وعده بمكانه مرموقه في العالم الجديد بعد انتعاء الحرب وسيطرة المنتظر على حكم العالم، ليذهب لها ويأخذ منها تلك العقول التي تهدد معاد الحرب.

وفي مشهد آخر نجد منادي يردد عبارة يحث بها سكان المنطقة الشرقية بالقدس بإخلاء المنازل حتى يستطيع رجال المقاومة الإقامة بها للتصدي للحرب، لينفذ السكان تلك الأوامر.

ويذهب الريس عزيز ليحاول أن قتل الىوبوت زين ليمنعه من صناعة الدرع حتى يتم القاء عليه في الحرب ليمنعه من صناعة أعداد كبيره من جيوش الروبوت، ليصدم الروبوت به ويترك ما حصده من عدد كبير من الآي سي.

ويواجه زين في الواحة خيانة سيدة الأمن التي أوهمته أنها تساعده في إيقاف ما يحدث من إقبال على خرب تقضي على العالم، لتأتي سليمة وتقتلها ثم تنقذه وتحاول مساعدته في إبزال مفعول الدرع الذي يقوم مسئولي الواحة بصناعته، ولكن يأتي أحد من رجال الأمن ليقتل سليمة ويضرب المهندس زين على رأسه.

والجدير بالذكر أن مسلسل النهاية يتم عرضه على قناة ON E في تمام الساعة 10:15 مساء، ويتم إعادته مره أخرى الساعة 2 صباحا، بطولة الفنان يوسف الشريف، وعمرو عبد الجليل، وسهر الصايغ، كما أن تلك التجربة فريدة من نوعها، وتعتبر نواة لتحريك المياه الراكدة في طبيعة الدراما المصرية.