الحلقة 28 من مسلسل النهاية.. صباح تتمكن من إيقاظ الروبوت زين مرة أخرى

بدأ المشهد الأول من الحلقة 28 من مسلسل النهاية باستلام رضوى زوجة المهندس زين رسالة من فتاة تعمل بمصنع جرين كو، وهي تواجه يسر بخقيقة موت الروبوت وليس زين، وباستغلاله لرضوى في محاولة منه للاستفادة من منصبها بالشركة بسرقة حصة من المحصول، لتطلب رضوى المسؤولة عن تسليم الشحنة ليسر ورجال الأمن حيث يتعاون معهم، وتطلب منها عدم تسليمهم الشحنة.

وفي مشهد آخر نجد المهندس زين في الواحة يحاول الادعاء بكونه ما زال مفتقد الذاكرة، نتيجة لتناوله العصير الذي يضع به مسؤولو الواحة دواء يجعله يمحو ذاكرته، حتى لا يشك أحد بأنه لا يشربه وأنه استعاد ذاكرته، تأتي أحد رجال الأمن والمسؤولة عن التحقيق في قضية قتل سميح أرسلان، وتخبره بأن زميلها في العمل سرد لها حقيقة ما حدث وشكوكه في حقيقة الواحة ثم اختفى ولا تعرف عنه شيئا، ليخبرها زين بكل ما عرض له وكل ما حدث، ثم تقوله له إنه يعاني من ضغط عصبي وتعرض عليه أن يذهب لدكتور نفساني لمساعدته، ثم يخبرها زين أنه سوف يثبت لها حقيقة ما يقوله.

وفي رحلة فتاة الملجأ "ريناد" للبحث عن صباح، تجدها موجودة لدى أحد رجال تجار المخدرات حسب اتفاقها معه لتقوم بزراعة الأرض بنبات الحشيش، مقابل أن يعطيها أطرافا صناعية تساعدها على إصلاح جسد الروبوت زين، ثم تقوم ريناد بإخبار رجال المحروقي عن مكانها، ليذهب الريس عزيز إليها، ليجدها هاربة بالأطراف الصناعية التي تحتاحها، ثم يضرب رجال العصابة بعد أن يعرف مكانها ليتوجه لها، ثم يرسل السيد مؤنس الدرونز لمراقبتها.

وتحاول صباح إصلاح جسد الروبوت زين هي وصديقتها، ثم يحاول رجال العصابة اقتحام المكان الموجودة به ولكنهم لن يستطيعوا، ويبحث الريس عزيز عنهم أيضا، ويستطيع رجال العصابة فتح باب المكان الموجودة به بينما يستيقظ جسد الروبوت زين.

والجدير بالذكر أن مسلسل النهاية يتم عرضه على قناة ON E في تمام الساعة 10:15 مساء، ويتم إعادته مرة أخرى الساعة 2 صباحا، بطولة الفنان يوسف الشريف، وعمرو عبد الجليل، وسهر الصايغ، كما أن تلك التجربة فريدة من نوعها، وتعتبر نواة لتحريك المياه الراكدة في طبيعة الدراما المصرية.