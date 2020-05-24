داليا البحيري: بنتي مكنتش عارفة إني ممثلة.. وعندي شروط للرجوع للإعلام

قالت الفنانة داليا البحيري، إن ابنتها ليست مهتمة بطبيعة عملها كفنانة، موضحةً: "عرفت إني حد معروف من أصحابها في المدرسة".

وأضافت خلال حوارها مع الإعلامية ريهام السهلي، عبر شاشة "اكسترا نيوز": "كانت بتقولي الناس بيقولوا لي هم ليه بيسألوني عنك، مكنتش عارفة أصلًا أنا بشتغل إيه، وهي طفلة صغيرة كنا بنعمل شوبنج والناس بيتصوروا معايا، وهي كانت بتضايق وبتسأل ده بيحصل ليه".

وحول عملها كمذيعة، قالت: "الشغل ده وحشني، لكن لازم أقدم حاجة مختلفة، في مذيعين كتار شاطرين وقاعدين في البيت، وفي ممثلين كتير بيقدموا برامج، يا إما أعمل برنامج أضيف له ويضيف لي، وأطلع أقول حاجة مش أي مذيع يعرف يعملها".