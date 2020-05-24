إيطاليا تسجل 669 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت إيطاليا، اليوم السبت، تسجيل 669 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، ثلثاها في منطقة لومباردي الواقعة شمالي البلاد، والتي تعد الأكثر تضررًا منذ بدء تفشي المرض، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 229 ألف و327 حالة.

وأشارت وزارة الصحة الإيطالية في بيان أوردته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية، اليوم السبت، إلى أن جميع مناطق إيطاليا، باستثناء لومباردي، لم تسجل أكثر من بضع عشرات من الحالات الجديدة اليوم، وكان لدى العديد من المناطق أعداد جديدة من الإصابات بأرقام فردية.

وأوضحت الحكومة، التي تسعى بشغف إلى إنعاش السياحة، أنه من المقرر السماح باستئناف السفر بين المناطق ابتداء من 3 يونيو، لكن قيود السفر يمكن أن تبقى إذا كان هناك ارتفاعا في عدد الإصابات.

وخففت إيطاليا العديد من قيود البقاء في المنازل في 18 مايو، بما في ذلك السماح بإقامة القداسات العامة وفتح المطاعم والمقاهي لاستقبال الزبائن وتقديم خدماتها فيها.