إيطاليا تكشف حجم خسائرها الناجمة عن كورونا

كشف وزير المالية والاقتصاد الإيطالي، روبرتو جوالتيري، أمس، أن الحكومة أنفقت "ما يقارب 5% من الناتج المحلي الإجمالي"، على مواجهة الأزمة التي جرها فيروس كورونا على البلاد.

ويقدر الناتج المحلي الإجمالي في إيطاليا بنحو 1700-1750 مليار يورو، أي أن روما أنفقت ما يزيد على 85 مليار دولار على الأزمة المالية الناجمة عن تفشي الفيروس في البلاد، وفقا لما نشرته وكالة "آكي" الإيطالية.

وقال الوزير الإيطالي الذي ينتمي للحزب الديمقراطي في حوار عبر "فيس بوك" مع نشطاء حركة (الساردين) المحسوبة على تيار اليسار: "تم اتخاذ خيار مشترك على المستوى الأوروبي، يختلف عن الخيارات في الأزمات الأخرى السابقة: الرد بسياسة مالية قوية للغاية لمواجهة التباطؤ في الاقتصاد وعدم الانقياد لتداعيات الأزمة".

وأعلنت إيطاليا يوم الخميس الماضي، أنها تجاوزت الجزء الأسوأ من حالة الطوارئ التي تسبب فيها تفشي فيروس كورونا في البلاد، الذي أدى إلى وفاة 32330، وإصابة 227364 شخصا.