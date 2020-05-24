في أول أيام العيد.. عرض الثلاث حلقات الأخيرة من الاختيار مجمعة

أعلنت شبكة قنوات "ON" وبناءً على طلب المشاهدين عن إعادة مجمع الحلقات 28-29-30 من مسلسل الاختيار في أول أيام العيد الساعة 7:30 مساءً، موضحة أن هناك مفاجأة خاصة للمشاهدين.

ومسلسل الاختيار، يسرد قصة شهيد الصاعقة أحمد منسي، قائد الكتيبة 103، الذي اُستشهد على أيدي التكفيريين في كمين "مربع البرث" بمدينة رفح عام 2017.

والمسلسل من سيناريو وحوار باهر دويدار، وإخراج بيتر ميمي، ومن بطولة أمير كرارة، وأحمد العوضي، ودينا فؤاد، وأحمد فؤاد سليم، وسارة عادل، وعدد من ضيوف الشرف، أبرزهم محمد إمام، وأحمد رزق، وآسر ياسين، وإياد نصار وكريم محمود عبدالعزيز.