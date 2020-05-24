البرهان: ملتزمون بحماية الثورة وتنفيذ متطلبات الفترة الانتقالية

أكد رئيس مجلس السيادة الانتقالي بالسودان الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، الالتزام بحماية الثورة، وتنفيذ متطلبات الفترة الانتقالية كاملة، بما يحقق مبادئها.

وقال "البرهان"، في كلمة وجهها للشعب السوداني بمناسبة عيد الفطر المبارك، إن التمسك بمبادئ ثورة ديسمبر في مجال الحرية والسلام والعدالة، قولًا وفعلًا، هو الطرق السليم للعبور بالفترة الانتقالية نحو الديمقراطية، وأسس الحكم الرشيد، وبناء دولة المواطنة التي ينعم فيها الجميع بحقوق متساوية.

وأضاف أن "المخاطر التي تهدد الوطن والمواطن متعددة، وأخطرها جائحة كورونا، ما يستوجب أن نلتزم جميعا بحماية الوطن والمواطنين باتباع مايمليه الواجب الوطني، وما تزودنا به الجهات الرسمية من نصائح وتوجيهات".

وأعرب عن شكره للكوادر الطبية والصحية، لما بذلوه وببذلونه من جهد ويقدمونه من ثمن يستحقه الوطن.