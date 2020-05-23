من الافتراق إلى اللقاء مرة أخرى.. ملخص 30 حلقة من مسلسل جمع سالم

تدور أحداث مسلسل جمع سالم حول قضية التبني والمشكلات داخل الأسرة المصرية في إطار درامي، وذلك من خلال قصة طبيبة القلب مريم "زينة"، التي تواجه أمورا شتى في حياتها العملية والشخصية، تضعها في مفترق طرق.

حيث تتعرض زينة لانهيار منزلها وهي طفلة لتفترق هي وأشقائها، وتتبنى أسر مختلفة الأشقاء الثلاثة، حتى يقرر الشيخ يوسف "محمد عادل"، بعد وفاة والده تبني البحث عن أشقائه، وخلال رحلة بحثة اكتشف أن شقيقه الأكبر يونس "محمد شاهين"، لصا والصغرى مريم تعمل طبيبة.

بعد تجمع الأشقاء الثلاثة، حاولا البحث عن مصير الجنين الذي كانت والدتهم حاملا فيه وقت انهيار المنزل، وبعد بحث طويل من مريم "زينة"، والشيخ يوسف "محمد عادل"، تم اكتشاف أن الطفل مازال حيا، وحاولا البحث عنه كثيرا.

دخلت "مريم"، في خلاف مع فوزي حرب مالك المستشفى التي من المفترض أن تعمل على إدرتها، لمخالفة قواعد وشروط التبرع بها، ليقرر فوزي حرب اضطهادها هي وأشقائها، حيث علم أنها تعاني من الإدمان بعد تعاطيها عدة أدوية لعلاج مرض الأعصاب الذي تعاني منه، ليقرر فضحها وسط المجتمع.

حاول الأشقاء الثلاثة معرفة سبب اضطهاد فوزي حرب لهم، وحين رأى يونس صورته في المنزل، أخبرهم أنه عمهم ولكنه غير اسمه، لذلك حاولا البحث عن نصيبهم في منزل والدهم الذي استولى عليه فوزي، وبعد الحصول عليه نصبوا كمينا له لتجارته في الأثار وتم القبض عليه.

ويكتشف الدكتور عادل أن سارة هي شقيقتهما الرابعة، بعد اكتشافها أن لديها شقيقان يونس "محمد شاهين"، والشيخ يوسف "محمد عادل"، وقام بتبنيها هو وزوجته، لأن لم تتكمن من الإنجاب بعد فقدانها للجنين.

شهدت الحلقة الأخيرة من مسلسل جمع سالم، تعافي الدكتورة مريم "زينة" من الإدمان بعدما قضت فترة علاجها بالمصحة، وكان شريف "محمد علاء" أبرز الداعمين لها خلال رحلة علاجها بالمصحة وحتى الشفاء، كذلك زارت ناهد "سلوى خطاب"، الدكتورة مريم لتشكرها لأنها كشفت لها حقيقة فوزي حرب "سامح الصريطي"، واعتذرت لها عما بدر منها من انتقادات واتهمات، وأخربتها أنها تريد إقامة مشروع المستشفى الذي تحلم به وأن تساعدها في إدارتها.