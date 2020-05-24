انتهاز الفرص والعودة بعد سنوات فراق.. ملخص أحداث مسلسل فرصة تانية

ما بين الرومانسية والتشويق والرغبة في انتهاز الفرصة الثانية، جاءت أحداث مسلسل فرصة تانية، من بطولة ياسمين صبري، وأحمد مجدي، وهبة مجدي، والفنان دياب.

ومع بدء أحداث المسلسل ظهرت العلاقة التي تجمع "ملك" ياسمين صبري، وخطيبها "زياد" أحمد مجدي، قصة حب جمعت الثنائي انتهت بفسخ الخطبة بعد اكتشاف الأولى خيانته لها مع "ريهام" آيتن عامر.

ومنذ لحظة فسخ الخطبة يحاول "زياد" إقناع "ملك" بإعطائه فرصة تانية بعد خيانته ولكنها ترفض ذلك ولكنه لا ييأس في المحاولة معها، ولكن في نفس الوقت رفضت "ريهام" الابتعاد عنه في الوقت الذي طلب منها ذلك إلا أنها أصرت على الزواج منه.

ملك تفقد الذاكرة بعد زواج زياد

وتتوالى الأحداث الدرامية وتدعي "ملك" فقدانها الذاكرة بعد اكتشافها زواج "زياد" من "ريهام" بعد فشله في اقناعها بالعودة إليه.

يضطر "زياد" الزواج من "ريهام" سنة والسفر إلى دبي معها لأنه لم يستطيع تطليقها بسبب ثمن المؤخر مليون جنيه فكان لابد من الزواج منها حتى يتمكن من سداد أموال المؤخر.

زياد يطلق ريهام ويحاول العودة لملك

شعر "زياد" أن زواجه من "ريهام" غلطه فأخذ قرار الطلاق، ومحاولة العودة لملك التي أوهمت الجميع بفقدانها الذاكرة، حتى يكتشف زياد بعد ذلك الحقيقة.

مأساة مريم مع زوجها مدحت تنتهى بالطلاق والموت

كانت "مريم" هبة مجدي شقيقة "ملك"، تعيش في مأساة مع زوجها "مدحت" بسبب اعتدائه الدائم عليها بالضرب وإهانتها بشكل مستمر، حتى تحولت مريم إلى شخصية مختلفة تماما تتمكن من الدفاع عن نفسها وتجبر زوجها بالتنازل لها عن كل شىء وتنتهى علاقتهما بالطلاق، ثم موت "مدحت" على يد أحد الأفراد العاملين في تجارة المخدرات.

وينتهى المسلسل بزواج "ملك وزياد"، والتغلب على العقبات التي واجهتهما طوال مشوارهما.

مسلسل فرصة تانية، بطولة ياسمين صبري، آيتن عامر، إدوارد، أشرف زكي، هبة عبدالغني، أحمد مجدي، أحمد الشامي، محمد دياب، محمود البزاوي، وكريم عبدالخالق، وتأليف مصطفى جمال هاشم، ومعالجة درامية محمد سيد بشير، وإخراج مرقس عادل، وإنتاج شركة سينرجي.