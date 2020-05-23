من أمنك لا تخونه ولو كنت خاين.. ملخص حلقات مسلسل خيانة عهد

داخل فيلا كانت شاهدة على العهد والخيانة انطلق مسلسل خيانة عهد الذي تناول خيانة الأشقاء مروان "خالد سرحان" وفرح "حلا شيحة" لشقيقتهم من الأب عهد "يسرا" حيث بدأت أحداث المسلسل بترتيب كل شقيق فيهم لخيانتها طمعا في ورثها الذي ورثته من أبيهم.

وتضمنت الحلقات الأولى انتقام فرح من عهد في نجلها هشام "خالد أنور" من خلال وسيطه حرضتها على ذلك وهي شيرين "جومانا مراد" التي تسببت في تعاطيه للمخدرات وما إن أدركت عهد ما حدث لنجلها حتى سارعت في علاجه في المنزل بمساعدة شقيقتها فرح التي استغلت حسن نية شقيقتها وحقنته بحقن الهروين في المحاليل المعلقة له، وما إن شاهدتها عهد وسألتها ماذا تفعل أخبرتها أن هذه بعض الفيتامينات لتقويته.

واستكملت فرح مخططها حتى قامت بحادث سير فبدأت أعراض الإدمان تظهر على هشام وكسر المنزل الأمر الذي دفع عهد لإيداعه في مصحة لعلاج الإدمان.

وعلى جانب آخر تعاون شقيق عهد الصغير "مروان" مع ألد أعدائها مجدي الصياد دون علمها وساعدة في الانتقام من عهد بأخذ مصنعها بمساعدة زوجته نادية "عبير صبري" التي دخلت في علاقة مشبوهة معه انتهت بخيانة زوجها مروان.

كل تلك المؤمرات لم تعلم بها عهد إلا بعد وفاة نجلها الذي قتلته فرح بعد أن اكتشف أمرها ونشبت بينهم مشاجرة في منزل شريف، حيث اكتشف هناك أن خالته هي من دفعته للإدمان وخلال مغادرته المنزل طرحته فرح على الأرض ليغرق في دمائه، ورغم علمها بأنه لازال على قيد الحياة طلبت من شيرين حقنة هيروين لحقنة بها ليموت وتبقى الوفاة نتيجة تعاطي وبالفعل حملتاه والقياه في الشارع على جانب الطريق وعادت كل منهما لمنزلها.

وفي اليوم الثاني اكتشفت عهد أن هناك جثة في المشرحة تحمل بطاقة ابنها فذهبت وشاهدت الجثة، وأنكرت أنه نجلها في مشهد مؤثر وبعد دفنه ذهبت لشيرين للانتقام منها لمعرفتها أنها هي وراء إدمانه وخلال تهديدها أخبرتها شيرين بكل ماحدث فقررت عهد استغلالها للانتقام من أشقائها بعد أن عرفت كوارث عنهم.

في البداية أخبرت عهد شقيقتها بزواج زوجها عليها وأرسلت لها عنوان الفندق، وبعد ذلك اشترت لها سيارة جديدة وأعطتها نسخة واخدة منالمفتاح واحتفظت بالثاني ووضعت لها كمية كبيرة من المخدرات ودولارات كثيرة وطلبت منها أن تأتي لتأخذها من مكان ما وفور وصول فرحوجدت كمين ينتظرها وتم القبض عليها بتهة الاتجار وطلبت شهادة عهد فأنكرت وأخبرتها أن هذا انتقام لما فعلته مع نجلها.

أما مروان وزوجته فانتقمت منهم عهد من خلال اطلاعها على فيديو تظهر فيه وهي تخون زوجها فبكت نادية وطلبت من عهد عدم إخبار زوجها حتى لا تخسر أبناءها فوافقت عهد بشرط أن تسجل لمجدي الصيام أنه وراء مقتل زوج عهد.

وبعد أن قامت بذلك وإلقاء القبض على مجدي قامت عهد بإرسال فيديو زوجته لزوجة شقيقها مروان إلى مكتبه من مجهول، فشاهد زوجته في السرير مع مجدي فذهب لعهد يبكي ويطلب منها المساعدة وبالفعل اصطحب نادية للخارج لمصالحتها، وبعد أن ابتعدا عن المنزل قتلها وتركها في الشارع وأخذ السيارة حتى يظهرالأمر وكأنه سرقة إلا أن عهد أرسلت وراءه شيرين لتصور مقطع فيديو وخلال أخذ أقواله في النيابة وتأكيده على أنه لا يعرف شيئا طلب منه وكيل النيابة التوقيع على أقواله، وفي تلك الأثناء أرسلت عهد من رقم غير معلوم الفيديو للمحقق، ويعترف مروان بفعلته ويستنجد بعهد أن ترسل الفلاشة التي تحتوي على دليل خيانة زوجته له فتحذف عهد المقطع وترسل له صورة نجلها فيحكم بعد ذلك على مروان بالإعدام.

وتنتهي أحداث المسلسل اليوم بتبني عهد لنجلي شقيقها سارة "هنادي مهنا" وعلى "تيام قمر" وتكون أسرة جديدة معهم.

ومسلسل خيانة عهد بطولة يسرا وحلا شيحة وبيومي فؤاد وعبير صبري وجومانا مراد وخالد أنور وخالد سرحان وهنادي مهنا واخراج سامح عبدالعزيز.