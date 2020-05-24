مديرة العجمي للحجر الصحي: طلبنا إقامة صلاة العيد في ساحة المستشفى بشروط

قالت الدكتورة مرفت السيد، مدير مستشفى العجمي للحجر الصحى غرب الإسكندرية، اليوم، إنها أرسلت طلبا إلى إدارة مكافحة العدوى من أجل إقامة صلاة عيد الفطر داخل ساحة المستشفى مع اتباع كل التعليمات الخاصة بالتباعد وارتداء الماسك والبدل الوقائية كمحاولة لإدخال الفرحة على المرضى أثناء مشاهدة الفريق الطبي وهو يؤدي صلاة العيد ويقوم بتكبيرات العيد، وفي انتظار القبول أو الرفض.

وأضافت "السيد" في تصريح خاص لـ"الوطن"، أنها اقترحت على مكافحة العدوى أن تكون إقامة صلاة العيد أسوة بصلاة الجنازة التي تتم على المتوفين داخل الساحة الكبيرة ووسط الهواء الطلق مع التباعد ومسافة متر بين كل شخص وآخر متر أمامه وآخر بجواره، مع تطبيق كافة طرق الوقاية والسلامة.

وأشارت إلى أنه سيتم تزيين المستشفى بالكامل بالبلالين وتوزيع الهدايا واللعب على الأطفال المصابين المحتجزين داخل الحجر الصحي وذلك لإدخال الفرحة عليهم في العيد، وإسعادهم، لافتة إلى أن الفريق الطبي بالكامل من أطباء وتمريض وهيئة معاونة يحاولون التخفيف عن المرضى والتفكير في وسائل لإسعادهم وتحسين حالتهم النفسية.

وأوضحت أنه فى حال موافقة إدارة العدوى على إقامة الصلاة، سيتم إقامتها من قبل الأطباء في الساحة وإذاعة التكبيرات حتى يفرح الجميع، متمنية أن يكون عيدا سعيدا على جميع المسلمين وأن يتم شفاء المرضى وخروجهم بالسلامة من الحجر الصحي بعد شفائهم وأن يعم الخير والفرحة والسعادة على مصر كلها.

ولفتت إلى أنها تسعى للتفكير فى إحياء الصلاة والتكبيرات من أجل المرضى ونفسيتهم والأطباء، خاصة وأن العيد فرحة ويدخل على الجميع بالبهجة والسرور.