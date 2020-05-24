أرملة الشهيد الشبراوي: "الاختيار" ضرب مخطط مخابرات الدول المعادية لمصر

قالت المهندسة ندى حسن، أرملة الشهيد البطل الرائد أحمد عمر الشبراوي "كل سنة وأنتو طيبين.. كل سنة وإحنا في أمان علشان مطمنين إن جيشنا واقف على الحدود حامينا من أي حد بيفكر يعتدي.. واقفين ياخدوا الرصاص بدلنا علشان نعيد إحنا".

وأضافت أرملة الشبراوي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسؤوليتي"، المذاع على شاشة "صدى البلد"، "في عز الضغط ده واقفين بيشتغلوا وربنا يجازيهم عنا خير".

وأكدت أرملة الشهيد الشبراوي أن مسلسل الاختيار عمل عظيم، "شوفنا الأطفال وتأثرهم بالمسلسل والوصول للفئة العمرية دي إنجاز وضرب شغل سنين لمخابرات الدول المُعادية لمصر".