أستاذ أمراض معدية: الرهان على وعي المواطنين بشأن كورونا خاسر

قال الدكتور هشام الخياط أستاذ أمراض الكبد والجهاز الهضمي والأمراض المعدية، إن الرهان على وعي المواطنين خاسر لأنه يوجد أكثر من 90% من الشعب المصري ليس لديهم وعي بخطورة فيروس كورونا، والموقف الذي نمر به وحتى اليوم في المناطق المتفرعة من الشوارع الرئيسية فهناك كمية رهيبة من التجمعات في ظل وجود حظر التجوال وهناك من يقوم بفتح قهوة صغيرة والبعض الآخر يتسامر في الشوارع ولا يوجد أحد يرتدي الكمامات أو اتخاذ الحذر والجميع يتعامل بالأيدي والأحضان.

وأكد الخياط، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الآن"، المذاع على فضائية إكسترا نيوز، أن الرهان على وعي المواطن المصري فاشل 100%، لأن من يلتزمون بارتداء الكمامة ويمنعون التجمعات والالتزام بالإجراءات الاحترازية لا يتجاوزون 5% من الشعب المصري والباقي حاسس أنه سهل والإعلام بيهول، محذراً بأن الأعداد منذ 4 أيام وهي تتخطى الـ700 شخص مصاب.

وأضاف، أن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة المصرية في فترة عيد الفطر جيدة بدرجة كبيرة ويجب وضع غرامات على من لا يطبق هذه المحاذير مثل عدم الجلوس في الحدائق والمتنزهات وتوقيع عقوبة عليه أما بالحبس أو دفع مبلغ مالي 4 آلاف جنيه، لكن النقطة الغاية في الخطورة هي الشوارع الجانبية والتجمعات التي بها.

وناشد الحكومة المصرية بتوفير الكمامات بسعر لا يتجاوز الجنيه الواحد وتوزيعها مجانا في المترو والأماكن العامة، وعلى الدولة أن توفر ميزانية لهذه الكمامات.