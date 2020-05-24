والدة الشهيد حسنين: "الاختيار" عرفنا ولادنا كانوا بيعملوا إيه في سيناء

قالت السيدة كوثر إسماعيل، والدة الشهيد البطل الملازم أول أحمد حسنين إنها كانت تتابع مسلسل الاختيار وكانت فخورة جدا بالمسلسل، خصوصا وأنه أظهر بطولات الشهداء وكل من يعمل بسيناء من أبناء القوات المسلحة المصرية.

"ورونا ولادنا كانوا بيعملوا إيه في سيناء لأننا مكناش نعرف أي حاجة عن اللي بيحصل في سيناء لحد ماشوفنا المسلسل من الأول للآخر وشوفنا ولادنا استشهدوا إزاي"، بحسب والدة الشهيد.

وأضافت والدة الشهيد حسنين خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسؤوليتي"، المذاع على شاشة "صدى البلد"، "كان عندي اعتراض إنه لما المسلسل خلص مجابوش هشام عشماوي معدوم على الشاشة بس نزل بعدها على طول.. بس راسنا في السماء بولادنا وإعدام عشماوي شفى غليلنا، ويسلم الجيش المصري ويسلموا أبطال البرث كلهم".