شقيق فريدة حسام: أختي تقمصت دورها بشكل جيد.. والطفلة: بحب ياسمين صبري

ذكرت الطفلة فريدة حسام، أنه تشعر بالسعادة عندما تشاهد أدوارها على شاشات التليفزيون في مسلسل "البرنس"، الذي يُعرض على شاشة "DMC" ضمن السباق الرمضاني، "مبسوطة وأنا بتفرج على مشاهدي في البرنس، نفسي أكمل في التمثيل، وبحب ياسمين صبري، ونفسي أكمل وأبقى نجمه كبيرة"، وذلك خلال حوارها في برنامج "التاسعة"، مع الإعلامي وائل الإبراشي، على شاشة "التليفزيون المصري".

من ناحية أخرى، قال حازم حسام، شقيق الطفلة فريدة، خلال حواره في نفس البرنامج، إن جميع أفراد عائلته تهوى التمثيل، "أنا بدأت مجال التمثيل، وأختي منه اللي أصغر مني دخلت مجال التمثيل، ويوسف وأمل برضوا أخواتي أطفال طلعوا في مسلسل أبو العروسة، الناس لما كانت توقفهم في الشارع وتسلم عليهم وتتصور معاهم، كانت فريدة تعيط ونفسها الناس تعرفها في الشارع".

وأضاف "حسام"، أن أول دور لشقيقته فريدة كان في مسلسل "أهو ده اللي صار"، وشاركت فيه مع يوسف ومنه، "الثلاثة طلعوا في المسلسل بس كانت تجربة جديدة بالنسبة لفريدة، أما دورها في البرنس كان أكبر شوية، والمخرج نجح في السيطرة على دماغ طفلة عندها 5 سنوات، وبعد والداتها عنها عشان تعيط بجد".

وتابع :" بجد لو شوفت المسلسل هتلاقي الطفلة خايفة من أحمد زاهر بجد، ولما شدها عشان ينزلها من العربية كان شدها جامد، والبت كانت بتترعش وتعيط حتى بعد المشهد، أحمد زاهر بعد المشهد طبطب عليها واتصور معاها وكانت خايفة منه بس تقمصت الدور بتاعها صح".

مسلسل "البرنس" من تأليف وإخراج محمد سامى وبطولة، محمد رمضان، نور اللبنانية، روجينا، أحمد زاهر، نجلاء بدر، إدوارد، دنيا عبد العزيز، عبد العزيز مخيون، ريم سامى، سلوى عثمان، محمد علاء، صفاء الطوخى، محمد حاتم، رحاب الجمل، حازم ايهاب، أحمد داش، وإنتاج شركة سينرجى.