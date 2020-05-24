عاجل.. نقل الفنانة رجاء الجداوي إلى مستشفى العزل بعد إصابتها بكورونا

نقلت الفنانة رجاء الجداوي، إلى مستشفى العزل في مدينة الإسماعيلية، لتلقي الرعاية والعلاج عقب إصابتها بفيروس كورونا المستجد.

وكانت مصادر مقربة لـ"الوطن"، أكدت إصابة الجداوي بفيروس كورونا المستجد، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد.

وكانت الفنانة هنأت الشعب المصرى بمناسبة عيد الفطر المبارك، وذلك خلال برنامجها "نحاول" المذاع على الراديو 9090.

وأوضحت أنها تشعر بسعادة وفرح بسبب حديثها مع الجمهور، وصناعتها لكحك العيد مع أسرتها.

ورجاء الجداوي هي ابنة شقيقة الفنانة الراحلة تحية كاريوكا، وعرفت طريق الفن من أواخر الخمسينيات، وفي بداية سبعينيات القرن العشرين تزوجت بلاعب الكرة حسن مختار وأنجبت ابنة واحدة، وشاركت رجاء في موسم رمضان 2020 بمسلسل "لعبة النسيان"، بطولة دينا الشربيني وأحمد داوود.