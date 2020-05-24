7 معلومات عن مستشفى عزل رجاء الجداوي بسبب كورونا.. نسبة شفاء مرتفعة
كتب:
أحمد حامد دياب
04:18 ص | الأحد 24 مايو 2020
أكدت مصادر مقربة من الفنانة رجاء الجداوي إصابتها بفيروس كورونا المستجد وجرى نقلها إلى مستشفى العزل في مدينة الإسماعيلية.
"الوطن" ترصد لكم بعض المعلومات عن مستشفى عزل أبوخليفة:
1- يقع على طريق "الإسماعيلية- بورسعيد" الصحراوي بمنطقة أبو خليفة.
2- افتتح نهاية عام 2018 بعدما تعطل العمل فيه لمدة 12 عاما.
3- كان يعمل كمستشفى للطوارئ وحوادث الطرق لخدمة المحاور والطرق الإقليمية، ومحافظات القناة الـ3.
4- تم تخصيصه لعزل مصابي فيروس كورونا في الإسماعيلية ومدن القناة.
5- يضم 130 غرفة للمرضى بطاقة 130 سريرا، والجناح الفندقى بطاقة 11 غرفة وغرف إقامة الأطباء والتمريض.
6- يضم 22 غرفة عناية مركزة، و5 غرف عمليات كبرى وقسما خاصا للمعامل والأشعة، وقاعة كبرى للمؤتمرات والمحاضرات.
7- بحسب مصادر طبية من الإسماعيلية فإنه يتميز بارتفاع نسبة الشفاء وقلة أعداد الوفيات منذ تخصيصه للعزل.