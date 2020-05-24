قبل يومين.. رجاء الجداوي بـ"لوكيشن" تصوير "لعبة النسيان"

بعد انتشار خبر إصابة الفنانة رجاء الجداوي بفيروس كورونا المستجد، ونقلها إلي مستشفى العزل في مدينة الإسماعيلية، لتلقي الرعاية والعلاج، كانت تشارك "الجداوي" خلال أحداث مسلسل "لعبة النسيان" الذى عرض خلال شهر رمضان .

رجاء الجداوي نشرت صورة مع أبطال العمل

ونشرت "الجداوي" صورة تجمعها بأبطال العمل خلال حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام"، مما قد يعرض بعضهم لخطر العدوى.

وكانت مصادر مقربة لـ"الوطن"، أكدت إصابة الجداوي بفيروس كورونا المستجد، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد.

وكانت الفنانة هنأت الشعب المصرى بمناسبة عيد الفطر المبارك، وذلك خلال برنامجها "نحاول" المذاع على الراديو 9090