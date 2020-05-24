كورونا يفرض نفسه على "لعبة النسيان".. كواليس انسحاب هاني خليفة من إخراج المسلسل

قبل بدء موسم رمضان المنصرم، انسحب المخرج هاني خليفة من إخراج مسلسل "لعبة النسيان" لدينا الشربيني، وقد انتشرت عدة أخبار تفيد بأن سبب انسحابه هو انتشار مرض كورونا.

وأعلنت مصادر منذ قليل عن إصابة الفنانة رجاء الجداوي التى تشارك فى مسلسل "لعبة النسيان" بالمرض، ونقلها إلي الحجر الصحي.

وكانت الفنانة دينا الشربينى قالت وقت انسحاب المخرج، في لقاء خاص مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" المذاع على فضائية " MBC مصر"، "هو حضر معانا المشاهد الأولى والتجهيزات النهائية للمسلسل، ولكنى بالفعل لا أعرف السبب الرئيسي لانسحابه من المسلسل لأننا لم نتحدث بعدها، ولكنى لا أعتقد أن هذا هو السبب الرئيسي (في إشارة لفيروس كورونا)".

وأضافت دينا الشربينى: "أوجه له الشكر والله، ما هو طبعًا الخوف من فيروس كورونا ده عندنا كلنا"، مشيرة إلى أن الالتزام بميعاد العرض والعقود، هو ما ألزم الفنانين باستكمال التصوير.

وكانت مصادر مقربة لـ"الوطن"، أكدت إصابة الجداوي بفيروس كورونا المستجد، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد.

وكانت الفنانة هنأت الشعب المصرى بمناسبة عيد الفطر المبارك، وذلك خلال برنامجها "نحاول" المذاع على الراديو 9090.