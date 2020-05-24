مخرج "لعبة النسيان" بعد إصابة الجداوي بـ كورونا: حالتي الصحية جيدة

عبر أحمد شفيق مخرج مسلسل "لعبة النسيان"، عن استيائه الشديد بسبب إصابة الفنانة رجاء الجداوي، بمرض كورونا المستجد.

وقال "شفيق" لـ"الوطن"، "حالتي الصحية جيدة لحد الآن وربنا يستر في اللى جاي .. والحمد لله لحد دلوقتي مافيش حاجة.. ومش عارف هعمل إيه في الجاي".

يذكر أن الفنانة رجاء الجداوي كانت تصور مسلسل "لعبة النسيان" مع المخرج أحمد شفيق، وقد انتهت من تصويره منذ يومين.

وكانت مصادر مقربة لـ"الوطن"، أكدت إصابة الجداوي بفيروس كورونا المستجد، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد.

وكانت الفنانة هنأت الشعب المصرى بمناسبة عيد الفطر المبارك، وذلك خلال برنامجها "نحاول" المذاع على الراديو 9090.