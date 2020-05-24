ابنة رجاء الجداوي: والدتي التزمت بالوقاية.. إصابة كورونا قضاء وقدر

قالت أميرة مختار أبنة الفنانة القديرة رجاء الجداوي، إن والدتها أصيبت بفيروس كورونا وتمكث حاليا فى مستشفى العزل بمحافظة الإسماعيلية.

وأشارت فى تصريحات لـ"الوطن" إلى أن والدتها كانت ملتزمة تماما بإجراءات الوقاية من فيروس كورونا، ولكن إصابتها بفيروس كورونا ما هو إلا قضاء وقدر.

وطالبت من جمهورها الدعاء لها بالشفاء.

رجاء الجداوي في مستشفى العزل لتلقي الرعاية الطبية

كانت رجاء تم نقلها لأحد مستشفيات العزل بمدينة الإسماعيلية، وقالت رجاء الجداوي لـ"الوطن" فى تصريح مقتضب: "أنا تعبانة.. سيبوني في حالي".

الفنانة رجاء الجداوي، نقلت إلى مستشفى العزل في مدينة الإسماعيلية، لتلقي الرعاية والعلاج عقب إصابتها بفيروس كورونا بعد يومين من انتهاء تصوير مسلسل لعبة النسيان.

ويشارك في بطولة مسلسل لعبة النسيان، دينا الشربيني، أحمد داوود، محمود قابيل، إنجي المقدم، علي قاسم، وأسماء جلال، ومن إخراج أحمد شفيق.