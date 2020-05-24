مؤلف "لعبة النسيان" عن إصابة رجاء الجداوي بكورونا: خبر محزن ربنا يشفيها

عبَّر تامر حبيب مؤلف مسلسل "لعبة النسيان"، عن حزنه الشديد بسبب إصابة الفنانة رجاء الجداوي بفيروس كورونا المستجد.

وأكد "حبيب" لـ"الوطن"، أن الخبر محزن، وأتمنى لها الشفاء العاجل".

أخذ مسحة من أسرة المسلسل بعد إصابة رجاء الجداوي

وكشفت مصادر لـ"الوطن" أن الفنانة دينا الشربيني وأسرة مسلسل لعبة النسيان سيتم أخذ مسحة منهم للتأكد من إصابتهم بفيروس كورونا المستجد من عدمه خلال الساعات القليلة المقبلة من اليوم، بعد تأكد إصابة الفنانة الكبيرة رجاء الجداوي بالفيروس.

كانت رجاء قد تم نقلها لأحد مستشفيات العزل بمدينة الإسماعيلية، وقالت رجاء الجداوي لـ"الوطن" فى تصريح مقتضب: "أنا تعبانة.. سيبوني في حالي".

الفنانة رجاء الجداوي، نقلت إلى مستشفى العزل في مدينة الإسماعيلية، لتلقي الرعاية والعلاج عقب إصابتها بفيروس كورونا بعد يومين من انتهاء تصوير مسلسل لعبة النسيان.

ويشارك في بطولة مسلسل لعبة النسيان، دينا الشربيني، أحمد داوود، محمود قابيل، إنجي المقدم، علي قاسم، وأسماء جلال، ومن إخراج أحمد شفيق.

وكانت الفنانة هنأت الشعب المصرى بمناسبة عيد الفطر المبارك، وذلك خلال برنامجها "نحاول" المذاع على الراديو 9090، وأوضحت أنها تشعر بسعادة وفرح بسبب حديثها مع الجمهور، وصناعتها لكحك العيد مع أسرتها.