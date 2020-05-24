10 فنانين خالطوا رجاء الجداوي يستعدون لمسحة كورونا

يعيش أبطال مسلسل "لعبة النسيان" حالة من الخوف الشديد بعد إصابة رجاء الجداوي بفيروس كورونا المستجد.

وأفادت مصادر لـ"الوطن"، بأن أبطال المسلسل الذي شاركت به رجاء الجداوي، سيخضعون لمسحة كورونا صباح اليوم الأحد للاطمئنان على نفسهم ومنهم دينا الشربيني بطلة العمل، بالإضافة إلى باقي فريق العمل محمود قابيل وعلي قاسم وأسماء جلال وأحمد داوود وهنا داوود وأحمد ثروت، ومخرج العمل أحمد شفيق والسيناريست تامر حبيب.

كانت رجاء تم نقلها لأحد مستشفيات العزل بمدينة الإسماعيلية، وقالت رجاء الجداوي لـ"الوطن" فى تصريح مقتضب: "أنا تعبانة.. سيبوني في حالي".

الفنانة رجاء الجداوي، نقلت إلى مستشفى العزل في مدينة الإسماعيلية، لتلقي الرعاية والعلاج عقب إصابتها بفيروس كورونا بعد يومين من انتهاء تصوير مسلسل لعبة النسيان.

ويشارك في بطولة مسلسل لعبة النسيان، دينا الشربيني، أحمد داوود، محمود قابيل، إنجي المقدم، علي قاسم، وأسماء جلال، ومن إخراج أحمد شفيق.