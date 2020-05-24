مصدر: وزيرة الصحة تتابع حالة رجاء الجداوي الصحية مع ابنتها

قال مصدر مقرب من الفنانة رجاء الجداوي، إن الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، تتابع حالة الفنانة الكبيرة التى أصيبت بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19 والذى على إثرها تم نقلها لإحدى مستشفيات العزل بمحافظة الإسماعيلية، من خلال الاتصال بابنتها أميرة مختار المتواجدة حاليا مع والدتها.

كانت الفنانة تم نقلها لأحد مستشفيات العزل بمدينة الإسماعيلية، وقالت رجاء الجداوي لـ"الوطن" فى تصريح مقتضب: "أنا تعبانة.. سيبوني في حالي".

الفنانة رجاء الجداوي، نقلت إلى مستشفى العزل في مدينة الإسماعيلية، لتلقي الرعاية والعلاج عقب إصابتها بفيروس كورونا بعد يومين من انتهاء تصوير مسلسل لعبة النسيان.

ويشارك في بطولة مسلسل لعبة النسيان، دينا الشربيني، أحمد داوود، محمود قابيل، إنجي المقدم، علي قاسم، وأسماء جلال، ومن إخراج أحمد شفيق.