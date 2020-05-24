بعد هدية الرئيس.. الطبيب المصاب بفقدان البصر: الدولة في ضهر أبطالها

بـ"باقة ورد وهدية تذكارية".. أناب الرئيس عبدالفتاح السيسي، وفدا لتكريم الدكتور محمود سامي قنيبر، المصاب بفقدان البصر خلال تأدية علمه بمستشفى عزل بلطيم، ضمن تكريم أسر أبطال الجيش الأبيض، والذي يتلقى العلاج على نفقة الدولة داخل المركز الطبي العالمي.

وقال الطبيب، لـ"الوطن"، إنّه يتجه بالشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي، على مواقفه الإنسانية: "شكرا يا ريّس إنك ديما فاكر ولادك، شكرا على كل الرعاية اللي بلاقيها هنا في المركز الطبي العالمي، شكرا عشان الدولة دايما في ضهر أبطالها".

وأضاف الطبيب، أنّه يلقى اهتماما كبيرا من أطباء المركز، وأنهى جلسات العلاج المضغوط الذي تلقاه داخل المستشفى الجوي، قائلا: "كان ضابطا طبيبا يرافقني يوميا في سيارة الإسعاف للمستشفى الجوي، لتلقي جلسات الأكسجين المضغوط، ثم أعود للمركز الطبي العالي لاستكمال باقي العلاج، وأوجه الشكر لكل القائمين ولرئيس الوزراء".

وكان الطبيب أُصيب بفقدان للبصر خلال أداء عمله، نتيجة ارتفاع ضغط الدم، وأفاد تقرير صادر عن مركز طب وجراحة العيون بكفر الشيخ، حصلت "الوطن" على نسخة منه، بأنّ المريض وصل إليه لا يبصر، وأنّ العينين وحدقتهما لا تتفاعلان مع الضوء المباشر، فضلا عن وجود ارتشاح بقاع العين بالعصب البصري.