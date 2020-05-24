لا مخالفات حتى الآن.. "عمليات الأوقاف" تتابع غلق المساجد في صلاة العيد

تعقد غرفة عمليات وزارة الأوقاف، اجتماعا منذ انتهاء صلاة عيد الفطر المبارك بديوان عام الوزارة برئاسة الشيخ جابر طايع يوسف رئيس القطاع الديني، لمتابعة صلاة العيد.

وتجري الغرفة المركزية اتصالات بـ25 غرفة فرعية مماثلة بجميع المديريات الإقليمية، برئاسة مديري المديريات، لموافاة رئيس القطاع الديني بما يتم أولا بأول، وهل هناك مخالفات في إقامة مصليات العيد أو فتح المساجد لأداء صلاة العيد.

وتتقدم غرفة عمليات الأوقاف، لمتابعة تنفيذ قرار الوزارة بتعليق الجمع والجماعات، وصلاة العيد، بالشكر إلى قيادات الدعوة بجميع المديريات نظرًا لحسهم الديني والوطني وأداء واجبهم بأمانة ومسؤولية دينية ووطنية.

وأكدت غرفة العمليات أنّه حتى الآن لم ترصد الغرفة أي حالات مخالفة، وجار الحصر، وحال وجود أي مخالفة سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه المخالفين، وستصدر بيانًا مفصلًا فور التحقق من أي بلاغات واردة.