"الرحمة والتكافل والدعاء" محاور خطبة عيد الفطر

أمّ الشيخ يسري عزام، أحد علماء وزارة الأوقاف، المصليين بمسجد السيدة نفيسة اليوم خطيبا لعيد الفطر، وشملت خطبة العيد اليوم 3 محاور، هي باب الرحمة وروح التكافل والدعاء.

وقال عزام في الخطبة إنّ باب الرحمة مفتوح ولم يغلق بعد رمضان، وكان سيدنا النبي إذا عمل عملا ثبته وكان سلفنا الصالح يستقبلون رمضان قبل أن يأتي بـ6 أشهر، فيا من صمت رمضان لا تحرك نفسك من الصيام بعد رمضان، فقال رسول الله: من صام رمضان ثم أتبع بست من شوال فكأنما صام الدهر كله.

وشملت الخطبة الحديث حول روح التكافل، فقال خطيب العيد بالسيدة نفيسة إنّ ما يمر به العالم في هذه الأيام من الجائحة التي أثرت سلبا على العالم كله، توجب علينا أن نتكاتف ونتراحم، فأدخلوا السرور والفرحة على قلوب الفقراء والمساكين في هذا اليوم، وصلوا أرحامكم في هذه اليوم ولو بالاتصال هاتفيا، لأن صلة الرحم تطيل العمر وتوسع الرزق.

وتحدث "عزام" عن الدعاء، وهو العنصر الثالث في الخطبة، إذ أكد ضرورة الدعاء والتكاتف، فقال الله تعالي: "وقال ربكم ادعوني استجب لكم"، فاللهم فرج قلوبنا برضاك عنا وفرج عنا ما نحن فيه، نسألك يا الله باسمك اللطيف ان تلطف بنا، يا لطيف لم تزل الطف بنا فيما نزل، يا خبير يا من لطفت بخلق السماوات والأرض ولطفت بالأجنة في بطون أمهاتها الطف بنا لطفا يليق بكرمك في قضاءك وقدرك يا أرحم الراحمين.

وأكدت وزارة الأوقاف أنّ الشيخ يسري عزام أحد شباب أئمة الوزارة المتميزين الذين رشحتهم وزارة الأوقاف للبرنامج التدريبي المتقدم بالأكاديمية الوطنية للتدريب، واجتازوا البرنامج بنجاح، وأحد الأئمة المتميزين الذين تشرفوا بتكريم الرئيس عبدالفتاح السيسي لهم، في ضوء دعمه الكبير للشباب من جهة وللفكر الوسطي المستنير من جهة أخرى.