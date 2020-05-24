فيديو.. أسرة الشهيد محمود المغربي تتلقى هدايا السيسي: مش ناسينا

وجّه الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتقديم الهدايا العينية والمادية لأبناء وأسر الشهداء والمصابين، في منازلهم بعدد من محافظات الجمهورية بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، فى إطار المشاركة الوجدانية لأبناء وأسر الشهداء والمصابين للإحتفال بهذه المناسبة المباركة، في إطار الإجراءات الوقائية والاحترازية التي تتخذها الدولة للحفاظ على سلامة المواطنين ومجابهة انتشار فيروس كورونا.

جاءت لافتة الرئيس لتعويضهم عن الاحتفال بعيد الفطر المبارك معهم مثلما وعدهم مشاركتهم الاحتفال بالأعياد كل عام، وتنظيم احتفال كبير لأسر الشهداء كل عام.

وتلقت أسرة الشهيد البطل النقيب محمود محمد مبروك المغربي هدايا الرئيس، وقالت والدة الشهيد: "كل سنة وعيدك في الجنة يا حبيبي.. ابني في روضة من رياض الجنة".

وقال والد الشهيد: "بشكر الرئيس اللي مش ناسينا في الظروف الصعبة.. كتر خيره وربنا يعينه".